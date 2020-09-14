Başkan Kocaispir, yatağa bağımlı gence dijital yatak hediye etti

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geçirdiği trafik kazasının ardından yatağa bağımlı yaşayan Hüseyin Beyazçiçek’e özel yatak hediye etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, motor kazası sonrası yatağa bağımlı kalan Hüseyin Beyazçiçek’i Yunusoğlu Hürriyet Mahallesindeki evinde ziyaret ederek dijital havalı yatak hediye etti.

Hüseyin Beyazçiçek ve ailesi ile sohbet eden Başkan Kocaispir geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kocaispir’e teşekkürlerini ileten Beyazçiçek ise, “Yatağa bağımlı olarak yaşamanın vücutta birçok sıkıntısı oluyor. Bu özel yatak sistemini bizlere ulaştırdığınız için Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğir Belediyemiz, Fatih Başkanımız, ihtiyaç sahiplerinin, hastaların, birçok kesimin elinden tutuyor, yardımcı oluyor. Bizlere bu olanağı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yüreğir’de ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Kocaispir, “Yüreğir’imizin her bir köşesindeki hemşehrilerimize ulaşmak, dertlerini sahiplenmek bizim boynumuzun borcu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz ile ilçemizde yaşayan engelli bireylerimize, yaşlılarımıza, hastalarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimize her daim destek oluyoruz. Muhtarımız, Hüseyin kardeşimizin özel yatak talebi noktasında durumunu bizimle paylaştı. Biz de bugün kardeşimizin ziyaretine geldik. Kendisine acil şifalar diliyorum” dedi.

Ziyarette Başkan Kocaispir’e AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Bozkurt da eşlik etti.