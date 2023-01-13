Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşların yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu olduklarını belirtti.

Çeşitli programlar ve düzenlediği esnaf ziyaretleriyle vatandaşın arasında yer almaya devam eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kozan Yolu ve Sarıçam Mahallesi’nde esnafları ziyaret etti, taleplerini dinledi.Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Kocaispir, vatandaşlarla da sohbet ederken, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Kocaispir, Yüreğir’de yapılan çalışmalarla büyük bir değişim ve dönüşümün gerçekleştiğini söyledi. Kocaispir, insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını dile getirerek, hizmetlerini sürdüreceklerini, her zaman esnafın yanında yer alacaklarını vurguladı.

Belediye hizmetlerini samimi bir sohbet havasında esnafla paylaşan Başkan Kocaispir, “Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Yüreğir’imize hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir”dedi.