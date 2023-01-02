Başkan Kocaispir, söz verdiği yolu açtı

Adana’nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Güzel Cumhuriyet mahallesini D400 karayoluna bağlayan 6346 sokağı hizmete açtı. Mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Kocaispir, “Ne söz verdiysek bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, seçim dönemi verdiği sözü tuttu, D400 karayoluna ulaşmak için yaklaşık 3 kilometre kat etmek zorunda kalan Güzel Cumhuriyet mahallesi sakinlerinin yol çilesi bitti. Tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt kaplama yaparak D400 karayoluna bağladığı 6346 sokak hizmete açıldı.Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, mahalle sakinleri ile buluştu.

Yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Kocaispir, “Ne söz verdiysek bir bir hayata geçiriyor, ilk günkü motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın konforunu artırmak için ‘Durmak yok, yola devam’ ilkesiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Güzel Cumhuriyet mahallesi sakinlerimizin yol çilesi çok şükür bitti. Yeni sokağımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yeni açılan sokağın kendilerine büyük kolaylık sağladığını dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.