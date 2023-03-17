Başkan Kocaispir: “Adana’nın en güzel millet bahçesi olacak”

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yeşilbağlar Mahallesi’nde çalışmalarına başlanan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kocaispir, “Adana’nın en güzel millet bahçelerinden biri olacak” dedi.

Yüreğir Belediyesi’nin Yeşilbağlar Mahallesi’nde projelendirdiği Millet Bahçesinin, 15 bin metrekare alanıyla çevresindeki 4 komşu mahalleye hitap edeceği, çocuk oyun, açık spor ve dinlenme alanlarıyla bölgenin önemli bir ihtiyacını gidereceği ifade edildi. Parkın yanında kapalı semt pazarı, çok amaçlı mahalle evi ve kütüphane de inşa edileceği kaydedildi.

Mahalleye giderek alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yaklaşık 15 bin metrekare bir parktan bahsediyoruz. Adana’nın en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Yine hemen yan tarafında E-5’in güneyinde ilk kapalı semt pazarımızı burada inşa edeceğiz. Yakın zamanda onun da inşaat süreci başlıyor. Yine bu çerçevede Yeşilbağlar, Bahçelievler, 19 Mayıs, Yunus Emre ve Koza mahallelerimizin ihtiyacını görecek çok amaçlı mahalle evi ve kütüphaneyi de çok yakında mahallemize kazandıracağız” diye konuştu.

Tek maksatlarının Yüreğirliye hizmet etmek olduğunun altını çizen Başkan Kocaispir “Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir mahalle ve hiçbir yurttaşımız arasında ayrım yapmaksızın tek hedefimiz tek amacımız Yüreğir’in her bir ferdine hizmet etmek. Allah nasip ederse Yüreğir, kentsel dönüşümleriyle parklarıyla, yollarıyla Adana’da öne çıkacak bir ilçe olacak demiştik ve inşallah görev süremizde birlikte bu güzellikleri başarmak istiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Mahalleyi ziyaretinde Başkan Kocaispir’e eşlik eden Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı Ahmet Kırtay da, “Yüreğir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir’e E-5’in güneyinde yapmış olduğu bu güzel çalışmaları için şahsım ve çevre mahalleler adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.