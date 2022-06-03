Başkan Kocaispir, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gazetecilerle buluşarak 3 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Kocaispir, görev süresi boyunca yapılan çalışmalar ve projelerin değerlendirilmesi amacıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi. İlçede devam eden kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler veren Kocaispir, şunları söyledi:

"33 yıllık belediye tarihinde ilk defa Yüreğir ilçesinin 1/5000 imar planını yaptık. Bizden önceki süreçte TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile mevcut olan protokole biz de dahil olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda özel talimatı var. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katkılarıyla bugün yıkımlar büyük ölçüde tamamlandı. 24 Haziran’da Sinanpaşa Mahallesi ile ilgili TOKİ tarafından ihale yapılıyor. Çok yakın bir tarihte Yüreğir’de modern, güzel, yaşanılabilir ve çevreci binaların yükselmeye başladığına şahit olacaksınız."

Öte yandan Başkan Kocaispir, ilçe genelinde kütüphaneler, engelsiz yaşam merkezi, açık hava sinemaları, aile sağlığı merkezleri, geçici hayvan bakım evi, katı atık bertaraf tesisi, sokak sağlıklaştırması gibi projelerinde devam ettiğini aktardı. Kocaispir, Yüreğir’i güzelleştirmek için çabaladıklarını kaydederek, "Geride bıraktığımız 3 yılda yaptıklarımızla yetinmiyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde de insanların gönüllerine dokunan, onların hayatını kolaylaştıran, hanelerinde huzur ve mutluluk doğuran işler yapmaya devam etmek istiyoruz. Yüreğir’in ters dönen talihini hep beraber değiştirmeye başlayacağız" diye konuştu.