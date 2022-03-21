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Başkan Kocaispir 28 yıllık sorunu çözdü, tapular törenle dağıtıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kazım Karabekir Mahallesi’nde 28 yıldır süren imar sorununu çözüme kavuşturdu, yeni tapular hak sahiplerine törenle dağıtıldı.

ADANA 21.03.2022, 15:26 21.03.2022, 15:41
Başkan Kocaispir 28 yıllık sorunu çözdü, tapular törenle dağıtıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kazım Karabekir Mahallesi’nde 28 yıldır süren imar sorununu çözüme kavuşturdu, yeni tapular hak sahiplerine törenle dağıtıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde hak sahiplerinin tapu sorunu 28 yıl sonra çözüme kavuşturuldu. Sorunun çözülmesi nedeniyle Yüreğir Kültür Merkezi’nde tapu dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in yanı sıra İlçe Tapu Müdürü Leyla Sarıbal Egin, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tapular törenle hak sahiplerine dağıtıldı. Mahalle sakinleri, Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür ederek, yıllardır kangren haline gelen sorunun çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 28 yıldır süren sorunun çözülmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kazım Karabekir Mahallesi’nin kurulduğundan bu yana imar planı olmayan bir mahalle olduğunu belirten Başkan Kocaispir, 1994 yılında bir ıslah imar planı yapıldığını, ancak bunun gerçek manada bir imar planı olmadığını ifade ederek sorunu kökten çözmek için ilçe genelinde bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Yüreğir’in kurulduğu tarihten bu yana ilk defa imara kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Kocaispir, “Göreve geldiğimizde Yüreğir tarihinde ilk defa bütün ilçeyi kapsayan 1/5000 ölçekli bir nazım imar planı yaptık. Bu planı yaparken son derece açık, şeffaf, tartışılan, görüş alışverişinde bulunulan bir süreç işlettik. Sadece hazırlık süreci yaklaşık 2 yıl sürdü. Çok şükür 10 Mart tarihinde askından indi. Ve nihayet Yüreğir 1989 yılında kurulduktan 33 yıl sonra 5000’lik imar planı olan bir ilçe haline geldi” dedi.

Yapılan imar düzenlemesi ile Kazım Karabekir Mahallesi’nde bin 247 adet tapulu parselin yeniden düzenlenerek 55 adet tapulu parsele dönüştüğünü dile getiren Başkan Kocaispir, yeni tapuların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

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