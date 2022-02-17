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Başkan Karalar’a çağrı: "Su faturalarına KDV indirimi yapın"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a su faturalarındaki KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi için çağrıda bulundu.

ADANA 17.02.2022, 14:14
Başkan Karalar’a çağrı: "Su faturalarına KDV indirimi yapın"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a su faturalarındaki KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi için çağrıda bulundu.

Cumhur İttifakı il başkanları olarak ortak basın açıklaması yapan Başkan Ay ve Avcı, Cumhur İttifakı belediyelerinin hayata geçirdiği ’su fiyatlarında KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirdiği’ uygulamayı Adana Büyükşehir Belediyesi’nde de acilen hayata geçirmesini istedi.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına açıklanan KDV düzenlemesiyle birlikte temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanmaya başlanmıştır. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin, temel ihtiyaç maddelerinde halkın üzerindeki yükün hafifletilmesi konusundaki mesajları bilinmektedir. Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP) belediyelerinde de su faturalarında yüzde 7’lik KDV indirimine gidilerek su abonelerinden alınan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’a bu vesileyle çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreci en hafif şekilde atlatması için Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok alanda başlattığı bu uygulamayı siz de Adana Büyükşehir Belediyesi’nde hayata geçirin. Su faturalarındaki yüzde 8’lik KDV oranını yüzde 1’e düşürün. Vatandaşlarımız su faturalarını yüzde 7 daha az ödesin.

Biz Adanalı hemşehrilerimizin menfaati ve Adana’mızın yararına olan her konuda olduğu gibi bu konuda da Cumhur İttifakı olarak gereken desteği vermeye hazırız."

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