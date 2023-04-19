Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışanların deprem konusunda gösterdikleri üstün performans ve fedakarlıkları için kutlayarak Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Sabahın erken saatlerinde sahada çalışan personelin bayramını Merkez Park Amfi Tiyatro’da kutlayan Başkan Zeydan Karalar, daha sonra bürokratlar ve diğer çalışanlarla Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda bir araya geldi. Sağlık, mutluluk, huzur, barış, birlik ve beraberlik içinde yaşanacak nice bayramlar dileyen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımız yakınlarını kaybetti ve yine çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Depremin açtığı yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı’na bu nedenle buruk giriyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak depremde hem Adana’da yoğun çalışma gerçekleştirdik hem de depremde yara alan diğer kentlerimize destek gönderdik. Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını bu konuda gösterdikleri üstün performans ve fedakarlıkları için kutluyorum. Milletimiz necip bir millettir ve zor durumlarda kenetlenerek, birlik beraberlik göstermesini her zaman başarmıştır.”

Belediyenin 4 yıllık sürede, onca olumsuzluğa rağmen önemli işler yaptığını ve parayı doğru kullanarak önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Başkan Karalar, “Önümüzdeki süreçte daha güzel işler yapacağız. Adana hak ettiği gelire kavuştuğunda, çok daha fazla iş yapma olanağına sahip olacağız” diye konuştu.

Karalar konuşmasını, Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, Adanalıların ve Türk halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak bitirdi.