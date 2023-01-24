Başkan Karalar, Karataş’ta vatandaşlarla bir araya geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte sorunlarıyla ilgili çalışılmayan köyün neredeyse kalmadığını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ilçesinde Sirkenli, Çağrışlı, Kesik, Kızıltahta, Çukurkamış, Çimeli, Yüzbaşı, Oymaklı ve Helvacı köylerini ziyaret etti. Her gittiği köyde vatandaşla sohbet eden Başkan Karalar, vatandaşın ihtiyaç ve isteklerini teker teker dinledi. Başkan Karalar halkın isteklerine popülist yaklaşmadıklarını ve bundan sonra da gerçekçi olacaklarını belirterek, yapılabilecek ne varsa hayata geçireceklerini söyledi.

Kötü durumda devraldıkları belediyede gerçekleştirdikleri mali disiplin ve doğru yönetim anlayışıyla, büyük hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldiklerini aktaran Başkan Zeydan Karalar, ulaşılmayan, sorunlarıyla ilgili çalışılmayan köy neredeyse kalmadığını kaydetti.

Halka daha fazla hizmet götürmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Karalar, halka hizmet ederken oy verip vermediğine bakmadan, eşit hizmet verme anlayışıyla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.