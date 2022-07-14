Başkan Karalar: “Halk kütüphanesi üzerinden komplo siyaseti yapılıyor”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İnce Memed Halk Kütüphanesi’nin herkese hizmet verdiğini belirterek, “Önemli bir hizmet üzerinden komplo siyaseti yapılıyor” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada İnce Memed Halk Kütüphanesi’nde, 13 Temmuz 2022 günü bir şahsın kütüphanede namaz kılmasının engellendiğine dair iddialar ortaya atıldığı bildirildi. Açıklamada namaz kılmak isteyen şahısla, kütüphane görevlisi arasında geçen ve Haziran ayında gerçekleşen diyaloğun, 13 Temmuz’da kamuoyuna yansıtılmasının bir kurguya işaret ettiği iddia edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz” dedi.