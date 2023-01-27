Başkan Karalar: “Adana’da dokunmadığımız köy, mahalle kalmadı”

Sarıçam’da Yıldırım Beyazıt Parkı açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar," Adana’da dokunmadığımız köy, mahalle kalmadı" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan Sarıçam Yıldırım Beyazıt Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Parkta çocuk oyun grubu, basketbol sahası ve oturma alanlarının yer adlığı belirtildi. Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Karalar’ın, mahallenin talihini değiştirdiğini belirten Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Cengiz Tutar, izbe bir bölgenin, sosyal donatı alanına dönüştüğünü ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Önemli işleri borçsuz yapabilecek hale gelmenin gururunu yaşıyoruz”

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni, dönüştüren, güzelleştiren, iyileştiren işlere imza atabilecek hale getirmenin gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren uyguladığımız mali disiplin, iyi yönetim, halkın parasını yerinde ve dürüst kullanma anlayışıyla bugünkü hale geldik. Adana’da dokunmadığımız köy, mahalle kalmadı. Bize nerede ne kadar oy verildiğine bakmadan hizmet ediyoruz. İhtiyaçları karşılıyoruz ama doğal olarak yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Nerede ne sorun varsa çözmeye devam edeceğiz”diye konuştu.

Sarıçam’a yapılan ve yapılacak önemli yol, park, kreş, altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi de veren Başkan Karalar, şehir genelinde 81 otobüs, 160 iş makinesi alımı, altgeçit yapımı, önemli yol hizmetlerini bir kuruş borçlanmadan yapar hale geldiklerini anlattı.

Pandemi dönemi dahil, mağdur Adanalıların yanında olduklarını, sosyal belediyecilik anlayışı gereği önemli destek verdiklerini vurgulayan Karalar, kurulacak aşevi ile çocukların yatağa aç girmesinin önüne geçeceklerini aktardı, her şartta vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

Öğretmenler Bulvarı’na altgeçit ve üstgeçit de yapılacağını müjdeleyen Karalar, son yıllarda Adana’nın güzelliklerle birlikte anılmaya başlandığını, bunu artırmak için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.