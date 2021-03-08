Başkan Karalar, 8 Mart’ı kadınlara ayırdı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kadının sosyal hayatta, çalışma hayatında, siyasal hayatta, yönetici olma konumunda da erkeklerle eş ve eşit olmasını istiyoruz" dedi.

Başkanı Zeydan Karalar’ın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde katıldığı ilk etkinlik, Merkez Park’taki spor aktivitesi oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi spor eğitmenleri eşliğinde spor yapan kadınlara karanfil ve hediye veren Başkan Zeydan Karalar, spor yapmanın ruhsal ve fiziksel sağlık için önemine değindi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, kadınların iş ve toplumsal yaşamda daha iyi haklar elde etmesi için hayatlarını feda edenlerin anıldığını da kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmak istediği gibi, kadını eşit ve hayata dair her alanda yer alan bir birey haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Karalar, “Kadının sosyal hayatta, çalışma hayatında, siyasal hayatta, yönetici olma konumunda da erkeklerle eş ve eşit olmasını istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi kadının özgür, iş hayatında olmadığı bir ülkenin aydın, müreffeh olma şansı yoktur. Türkiye’de kadının çalışma hayatındaki oranı yüzde 30 bile değil. Oysa Avrupa’da bu oran yüzde 50. Türkiye’de de bu eşitlik sağlanana kadar bizler de mücadeleye devam edeceğiz. Kadınlarımızın her zaman yanınızdayız” dedi.

8 Mart’ı kadın belediye çalışanlarına tatil eden ilk belediye başkanı olduğunu da açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Seyhan Belediyesi’ndeyken 8 Mart’ı belediye çalışanlarına tatil ilan etmiştik. Büyükşehir’de de aynı uygulamaya devam ediyoruz. Bizim peşimizden gelenler var, yaptığımız güzellikleri takip edenler var. Seyhan Belediyesi’nden bu yana yaptığımız güzel işleri aynen yapanlar var. Onları da kutluyorum. Yaptığımız güzel işlerin başka belediyelerce uygulanması bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar daha sonra bir tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek verdi. Karalar’ın kadınlara verdiği çiçekler kadın girişimcilerden alındı. Başkan Karalar’ın, kadınlarla ilgili, eşitlik sağlanana kadar pozitif ayrımcılık yapma konusundaki kararlılığı, dağıtılan çiçeklerin temin edilmesinde de kendisini gösterdi.