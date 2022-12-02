Başkan Hülya Erdem, pazarcı esnafının sofrasına konuk oldu

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, pazarcı esnafının sofrasına konuk oldu .

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’in ilçedeki esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmeye devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede Başkan Erdem’in, pazar esnafını ziyaret ederek sofralarına konuk oldu.

İstiklal Mahallesi’nde kurulan pazarda tezgahları tek tek gezen Başkan Erdem, ilçe halkına hizmet sunan tüm esnaf ve sanatkarların baş tacı olduğunu söyledi.

Ekonomide çarkların dönmesine büyük katkı sunan esnafın içinde bulunduğu zor durumun en kısa sürede atlatmasını istediklerini kaydeden Erdem, “Fırsat buldukça çarşı merkezindeki esnaflarla bir araya gelip sorunlarını dinliyoruz. Çözüm önerilerini konuşuyoruz” dedi.