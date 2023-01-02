Başkan Erdem’in dost eli 29 bin aileye uzandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde belediye tarafından dost eli uygulamasıyla 29 bin aileye ulaşıldığı belirtildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, hemşehrileriyle el ele, omuz omuza vererek üretmeye devam edeceklerini kaydetti. İlçe genelinde gıdadan ev eşyasına, hasta bezinden çocuk mamasına, tekerlekli sandalyeden çölyak hastalarına özel gıda kolisine varana çok çeşitli yardım ve destek hizmetlerinde bulunan Ceyhan Belediyesi, halkın belediyesinin imkanlarını halk için kullanmaya özen gösterdiği ifade edildi. Ceyhan’da emanetin emin ellerde olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hülya Erdem, şartlar ne olursa olsun Ceyhanlı komşularıyla yan yana, omuz omuza hizmet üretmeye devam edeceğini dile getirdi.

Ceyhan’ı 29 bin hemşehrisini kapsayan hizmet ağıyla ördüklerini vurgulayan Başkan Erdem, “Kadın eli ekibimizle, dar gelirli, ihtiyaç sahibi komşularımıza dost elimizi uzattık. Komşularımıza gıda kolisi, gıda çeki, tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi, çocuk maması ve kıyafet yardımlarında bulunduk. Aynı zamanda ev eşyası, ev onarımı desteği, çölyak hastalarımıza özel gıda kolisi yardımlarında bulunduk. Bu çerçevede 29 bin aileye ulaştık ” dedi.

Şartlar ne olursa olsun, Ceyhanlılarla yan yana, omuz omuza, Ceyhan’ın 7 gün 24 saat hizmetinde olduğunu dile getiren Erdem, slogan haline gelen, “Yüreğini ferah tut Ceyhanlım, emanetin emin ellerde, emanetin güvende” cümleleriyle sözlerini noktaladı.