Başkan Erdem’den yatırımcılara çağrı: "Tarım için Ceyhan’ı seçin"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ulusal ve uluslararası firmaları, çiftçileri, üreticileri bereketli topraklara sahip Ceyhan’a yatırım yapmaya davet etti.

Geniş ürün yelpazesi, verimli toprakları, iklimi, sulama imkanlarıyla Ceyhan’ın en avantajlı bölge olduğunu söyleyen, Başkan Erdem, “Yatırım yapacak tüm iş insanlarımıza, çiftçimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Tarımdaki tecrübesi, iş gücü potansiyeli, yetişmiş insanlarımızla katma değeri yüksek ürünlerin ülkemize ve dünyaya kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Ceyhan’ın mısır, yer fıstığı, pamuk, ayçiçeği, soya gibi tarla tarımının yanı sıra zeytin, nar, üzüm, mandalina, portakal, limon gibi bahçe tarımının da yüksek potansiyelde ilerlediğini söyleyen Başkan Erdem, hasat sonrası yağı ve tohumu değerlendirilen, sanayide parfümeri ve kozmetikte cilt temizleyici losyon, koku verici, kokulu banyo sabunu ve köpüklerin yapımında kullanılan, aynı zamanda merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların bileşiminde yer alan lavanta üretiminin de Ceyhanlı genç kadın girişimciler sayesinde artmaya başladığını kaydetti.

Ceyhan ilçesinin çayır ve mera alanlarıyla da hayvancılığın gelişimine büyük katkı sunacak potansiyelde olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Sürdürülebilir tarımsal ve küçükbaş, büyükbaş hayvan üretimine örnek teşkil edecek, iyi tarım uygulamalarının hayata geçirildiği Ceyhanımız, tüm tarım paydaşları için önemli bir üretim merkezidir” ifadelerini kullandı.

Çukurova’nın bereketli toprakları Ceyhan’daki üretim çeşitliliğinin artması için tüm çabayı göstereceklerini kaydeden Başkan Erdem, “Ceyhan ilçemize tarım alanında yatırım yapanlar kazançlı çıkacaktır” diye konuştu.