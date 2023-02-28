Başkan Erdem, zorlukların aşılması için depremzedelerin yanında

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan ilçesindeki deprem yaralarını sarmaya devam ederken, Osmaniye ve Hatay’a da giderek afetzedelere yardım etti.

Önceki gün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Milletvekili Orhan Sümer’le birlikte Ceyhan’ı adım adım gezen ve ihtiyaç sahibi depremzedelere desteğini esirgemeyen Başkan Hülya Erdem, Osmaniye ve Hatay’a giderek oradaki afetzedeleri ziyaret etti.

“Dayanışma güçtür”

Depremin derin yaralar açtığı Hatay merkez ve Defne ilçesinde yaraları sarmaya giden Başkan Hülya Erdem, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile de bir araya geldi. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hülya Erdem, Osmaniye’de de zorlukların aşılması için depremzedelerin yanında yer aldı. Dayanışmanın bir umut olduğuna işaret eden Erdem, “Dayanışma güçtür, dayanışma yaşamdır” diye konuştu.

Gittiği yerlerde afetzedelerle yakından ilgilenen, yemek dağıtımına yardımcı olan Başkan Erdem, Osmaniye Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar’la da görüştü ve geçmiş olsun dileklerini sundu.

Belediye personeline teşekkür etti

Ceyhan Belediyesi, 25 personelle görev yaptığı Hatay ve Defne’de yetişkin ve çocuklara giyim, çorap, iç çamaşırı temininde bulunurken, 4 bin kişiye kahvaltı ve çorba ikram etti. 100 battaniye dağıtan, hijyen malzemelerini ve suyu unutmayan, çocuklara süt götüren Ceyhan Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Başkan Hülya Erdem, Defne’deki Samankaya Muti-Zöhre Mahanoğlu İlkokulu bahçesinde kalan depremzedeleri de ziyaret etti.