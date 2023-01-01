Başkan Erdem yeni yıla vatandaşlarla girdi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yeni yıl gecesi sokakta esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, görev başındaki polis ve jandarmaya kolaylıklar diledi.

Başkan Erdem, vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için tüm önlemleri aldırdıklarını ifade etti. Yeni yıl gecesi hastanede bulunan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Erdem, vatandaşın güvenliği için çalışan polis, jandarma ve itfaiye çalışanlarını da ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Esnaf ve sanatkarlar ile kafe ve restoranları tek tek ziyaret eden Başkan Hülya Erdem, “Ceyhan halkının huzuru, güveni önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hemşehrilerimizin yeni yıla girerken hiçbir sorun yaşamaması için onların yanında yer aldık, varsa belediye kaynaklı sorunlarını giderdik. Gece boyu sohbet ettiğimiz vatandaşlarımızın bize olan güven ve sevgisiyle karşılaşmak bizleri ayrıca mutlu etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Ceyhan’da yeni yıla girerken hiçbir sorun yaşanmamasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Erdem, sabah 05.00 sularına kadar başta temizlik işçileri olmak üzere belediyeye bağlı tüm birimlerde çalışan personelle de buluşarak yeni yıllarını kutladı.