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Başkan Erdem, pazarda maske dağıttı

BAŞKAN HÜLYA ERDEM PAZARDA MASKE DAĞITTI (NERİMAN ÇELEBİ/ADANA-İHA)

Başkan Erdem, pazarda maske dağıttı

BAŞKAN HÜLYA ERDEM PAZARDA MASKE DAĞITTI (NERİMAN ÇELEBİ/ADANA-İHA)

16 Nisan 2020 Perşembe 13:17
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Başkan Erdem, pazarda maske dağıttı

Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Ceyhan Belediyesi bu kez vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarlarında maske ve eldiven dağıtarak vatandaşları salgına karşı uyardı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Başkan Yardımcısı İlker Önük ve zabıta personeli çalışma kapsamında pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı, hijyenik ve steril bir alışveriş için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Pazar esnafından yer kirası alınmayacak

Pazar yerlerini gezerek vatandaşlara maske dağıtan ve sorunlarını dinleyen Başkan Hülya Erdem; "Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızı virüs salgınına karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Halk sağlığı açısından her türlü çalışmayı yapıyoruz. Pazarlarımızda bugün eldiven ve maske dağıttık. Dezenfekte çalışmalarımızı sokaklarımızda, bankalarda, kamu kurumlarında, sağlık merkezlerimizde sürdürüyoruz. Bu işi ciddiye alıyoruz. Ayrıca salgın nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da belediyenizin imkanları dahilinde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Salgın riski ortadan kalkana kadar pazar esnafımızdan yer kirası almayacağız.Hep birlikte bu musibetin üstesinden geleceğiz. Bu doğrultuda her türlü çalışmayı yapıyoruz" diye konuştu.

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