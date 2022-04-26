Başkan Erdem: "Ne zaman isterseniz yanınızdayım"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, şehit aileleri ve gazilerle buluştuğu iftarda, "Ne zaman isterseniz yanınızdayım" dedi.

Ceyhan Belediyesinin şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlediği iftara İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Satılmış Çal, İlçe Emniyet Müdürü Tunga Berberoğlu, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Funda Avcı Toplum Merkezi’nde düzenlenen programda vatan toprakları için gözünü kırpmadan canını veren şehit ve gazileri el üstünde tutmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilerin Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Erdem, “Ne zaman isterseniz Hülya kardeşiniz, Hülya ablanız, Hülya anneniz olarak yanınızdayım” diye konuştu.