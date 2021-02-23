Başkan Erdem korona aşısı oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Covid -19 aşı sırası gelen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek aşısını oldu. Başkan Erdem, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hürrem Cebeci ve ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Korona belasından kurtulmanın tek yolunun tedbirler ve aşıdan geçtiğini ifade eden Başkan Erdem, “Dünyayı etkisi altına alan bu beladan kurtulmak için Sağlık Bakanlığımızın aşı takvimine uyarak sıranız geldiğinde aşınızı vurulmanızı tavsiye ediyorum. Bu vesileyle büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.