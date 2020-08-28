Başkan Erdem, ismini kullanan dolandıranlara karşı uyardı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, telefonla aradıkları kişilerden, muhtaç çocuklara yardım adı altında banka IBAN numarasına para yatırılmasını isteyen dolandırıcılara karşı esnafı uyardı.

Başkan Erdem, olayın ortaya çıkmasının ardından durumu emniyete bildirip, dolandırıcıların yakalanması için suç duyurusunda bulundu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Erdem, “Benzer olaylar ile ne yazık ki sık sık karşılaşıyoruz. Halkımızın ve esnafımızın bu tür sahtekarlara inanmamalarını rica ediyorum. Belediyemiz ve şahsım ile alakası olmayan bu konuda halkımızın itimat etmemesini rica ediyor, konuyla alakalı gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduğumu bildirmek isterim. Bu tarz olaylarla karşılaşan esnafımızın ve şahısların belediyemizin 0850 305 0 153 numaralı telefonuna ve emniyet müdürlüğünün 155 numaralı telefonuna bildirmelerinizi rica ediyorum” dedi.

Nasıl dolandırıyorlar?

Dolandırıcılar özellikle esnafı arayıp, önce Ceyhan Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak kendini tanıtıp, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Güven’in görüşeceğini söylüyorlar. Daha sonra telefonu alan sözde başkan yardımcısı esnafa ismi ile hitap edip Belediye Başkanı Hülya Erdem’in yanında olduğunu, neden belediyeye gelip gitmediğini soruyor ve bir sonraki haftaya randevu veriyor. Başkan yardımcısı olarak sohbeti ilerleten dolandırıcı daha sonra ‘belediye olarak kimsesiz 257 çocuğa kıyafet yardımı yapacaklarını, çocuk başı 200 TL tuttuğunu ve başkanın şu kadar çocuğun kıyafetini kendilerinin karşılaması için ricada bulunduğunu’ söylüyorlar. Telefonda kendini başkan yardımcısı olarak tanıtan kişi, karşısındaki esnafın güvenini sağlamak için sık sık firmanın bilgilerini tekrarlamayı ihmal etmiyor ve karşısındaki esnafa kıyafet aldıkları sözde firma yetkilisinin kendilerini arayacakları ve vereceği IBAN numarasına belirlenen ücretin yatırılmasını söylüyor.