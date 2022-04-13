Başkan Erdem, iftarda Ceyhanlılarla buluşuyor

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çat kapı iftar ziyaretleriyle hemşehrilerinin evlerine konuk oluyor. Ramazan ayının dostluğu, bereketi, kardeşliği çağrıştırdığını kaydeden Başkan Erdem, bu dostluğun ve huzurun tüm Ceyhan’a dalga dalga yayılmasını diledi.

İftar saatinde kendi hazırladığı yemeklerle birlikte Ceyhan Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde Ayşe-İbrahim Çelik çiftinin evinin kapısını çalan Başkan Hülya Erdem, kendisini karşılayan ailenin evine konuk oldu.

11 ayın sultanı Ramazan ayının tüm insanlığa, sağlık ve huzur getirmesini dileyen, Ayşe-İbrahim Çelik çifti ve çocuklarıyla birlikte iftarını açan Başkan Erdem, belediye olarak Ramazan ayının huzurlu geçmesini sağlamak için tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

Ceyhan Belediyesinin sosyal belediyecilik ilkeleriyle hareket ettiklerine vurgu yapan Başkan Erdem, tüm Ceyhanlıları, yakınlarıyla, sevdikleriyle, ihtiyaç sahibi ailelerle yardımlaşmaya, dayanışmaya ve paylaşmaya çağırdı.

Ramazan ayının Ceyhan, Adana ve Türkiye’ye, tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini dileyen Başkan Erdem, misafirperverlikleri ve dostlukları için Çelik ailesine teşekkür etti. Erdem, Ramazan ayı boyunca ellerinde yemeklerle her gün bir aileyi ziyaret etmeye devam edecek.