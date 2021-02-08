Başkan Erdem: "Güç birliği yapmalıyız"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçeye daha iyi hizmetler kazandırmak için güç birliği yapmak gerektiğini söyledi.

Başkan Erdem, Başkan Yardımcısı İlker Önük ile birlikte AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığına seçilen Sami Özsoy’u makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ceyhan’ın siyasi çekişmeler yüzünden geri kaldığını belirten Başkan Erdem, “Hepimizin ortak noktası Ceyhan, hepimiz Ceyhanlıyız, birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Artık bu şehir gerilmesin, bu şehirde hep beraber güzel hizmetler yapılsın istiyorum. Seçimler oldu bitti; nasıl güzel hizmet yaparız, Ceyhan’a neler katabiliriz, sivil toplum kuruluşları ve siz sevgili ilçe başkanları ile ilçemizi ileriye nasıl taşırız bunları konuşup güç birliği yapmamız lazım. Bu memlekete kimin faydası dokunursa Allah ondan razı olsun, ortak noktamız Ceyhan” dedi.

"Hizmet için köprü olmaya hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy, “Memleketimizin derdi çok, sıkıntısı çok, vatandaşlarımızın talebi çok oluyor. Allah hepimize güç kuvvet versin. Bizlerde buraya göreve getirildik, memleketimizin bir çocuğuna dahi faydamız olursa ne mutlu bize, Memleketimize bir çivi daha çakabilirsek ne mutlu bize. Bu memlekete hizmet lazım kurumların kim olduğu önemli değil, hizmet yapılacaksa hükümetin temsilcisi olarak biz vesile olalım. Ceyhan’a yapılacak olan ne varsa biz her zaman AK Parti olarak meclis üyelerim adına da Ceyhan Belediyesi’ne her zaman yardımcı oluruz. Yapılacak güzel hizmetler için Ankara ile aranızda köprü olmaya hazırız. Siyasi parti temsilcileriyiz, hepimiz birbirimizi eleştireceğiz. Siyasi üslubumuz doğru düzgün bir şekilde olduktan sonra gerisinin bir önemi yoktur. Makamlar gelip geçicidir, buradaki herkes sizi evveliyattan beri tanıyor, mühim olan makamdan sonra aynı şekilde karşılanabilmek ve kalıcı eserler bırakabilmektir” diye konuştu.