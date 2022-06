Başkan Erdem: "Enerjimizi halkımıza hizmet için harcıyoruz"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Ceyhan’da işlerin saat gibi işlemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Tüm enerjimizi halkımıza hizmet için harcıyoruz” dedi.

Başkan Erdem, ilçedeki tüm muhtarlarla bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Daire Başkanı İbrahim Hakverdi, Ceyhan Muhtarlar Odası Başkanı Eren Ulaş’ın da katıldığı muhtarlar toplantısında Ceyhan Belediyesi bürokratları da tam kadro yer aldı.

Görevdeki 2 yılını değerlendiren Başkan Erdem, “Ceyhan Belediyesi olarak maddi anlamda bir sıkıntımız yok. Personelimizin herhangi bir alacağı da yok. Ceyhanımız için yapmayı planladığımız işleri bir bir hayata geçiriyoruz. Muhtarlarımızla birlikte halkımıza daha iyi hizmet sunma anlayışımızdan asla taviz vermedik” diye konuştu.

Koltuğu değil ayakkabılarını eskiten bir belediye başkanı olmaktan geri durmayacağını söyleyen Başkan Erdem, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini, ekip arkadaşlarıyla birlikte muhtarları da sürece dahil ederek hizmet ürettiklerini vurguladı.

"İlçemiz daha yaşanabilir hale gelecek"

Belediyedeki tüm ekibin daha güzel bir Ceyhan için çalıştığını anlatan Başkan Erdem, şöyle devam etti:

“Ceyhanımızın ismini tüm yönleriyle gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında öne çıkarma gayretindeyiz. 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilen yerimizde yapılacak çalışmalar başta Ceyhan olmak üzere Adana ve ülkemiz genelinde önemli kazanımları beraberinde getirecek. Yatırımlar sayesinde Ceyhan, iş dünyasının da merkezi konumuna gelecek. İlçemizi daha yaşanabilir bir hüviyete bürümek için sosyal ve kültürel etkinliklerimize de büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak üzere eğitim başta olmak üzere sportif etkinlikleri elden bırakmıyoruz. Üniversite sınavlarında birincinin belediyemiz bünyesindeki üniversiteye hazırlık kursundan çıkması bizi ayrıca gururlandırıyor.”

Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğunu, her görüşten insana saygı duyduğunu kaydeden Başkan Erdem, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da büyük desteğiyle Ceyhan’da belediyecilik hizmetlerinin aksaksız ilerlediğini ifade etti. Ceyhan’da yatırım yapacak bazı özel şirketlerin meslek kurslarına başladığını hatırlatan Başkan Erdem, “Kısa zamanda büyük işler yapmanın derdiyle dertleniyoruz. Her şey Ceyhan için. Her şey halkımız için. Koltuk eskitmeye değil ayakkabı eskitmeye geldim” diye konuştu.