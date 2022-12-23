Başkan Erdem: “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için kollarımızı sıvadık”

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ücretsiz olan Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (CEGEM) aracılığıyla tüm gençlere ve çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Erdem, eğitim merkezinin her geçen gün ivme kazandığını vurguladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, tamamen ücretsiz olan Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde futbol, basketbol, gitar, Türk halk dansları, bale ve bağlama kurslarıyla eğitim verirken merkez bünyesinde tıp fakültesinden hukuk fakültesine, hemşirelikten mühendislik ve mimarlık fakültelerine, eğitim fakültelerinden meslek yüksekokullarına kadar birçok alanda üniversiteye yerleşen öğrencilerle gurur duyduklarını kaydetti.

Başkan Erdem, “Ceyhan’da eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için kollarımızı sıvadık. Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi ile tüm çocuklara, gençlere ulaşmak istiyoruz. Eğitim merkezimiz her geçen gün ivme kazanıyor” dedi.

Merkezde 15 ayrı kursun devam ettiğini belirten Erdem," Gençler, çocuklar, benim güzel evlatlarım. Sizler için ne yapsak azdır. Şartlar ne olursa olsun. Sizi daha iyi bir geleceğe taşımak için yanınızdayım. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yüreğini ferah tut Ceyhanlım. Emanetin emin ellerde. Emanetin güvende” ifadelerini kullandı.