Başkan Erdem: "Dr. Mehmet Ertane’nin adını bir parka vereceğiz"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, korona virüsten hayatını kaybeden Acil Tıp Asistanı Dr. Mehmet Ertane’nin adını parka vereceklerini söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, sağlık emekçilerini yalnız bırakmayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yakalandığı korona virüsten hayatını kaybeden Acil Tıp Asistanı Dr. Mehmet Ertane’nin mezarını ziyaret ederek güne başladı. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Ertane’nin mezarına karanfil bırakarak dua okuyan Başkan Erdem, daha sonra Ertane ailesini ziyaret etti. Dr. Mehmet Ertane’nin annesi Mehriban ve babası Mehmet Ertane’ye üzüntülerini dile getiren Başkan Erdem, “Kahraman doktor evladımızın adını yaşatmak bizim boynumuzun borcu. İsmini bir parkımıza vererek ona ve sağlıkçılarımıza olan minnetimizi göstereceğiz. Bu vesile ile hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına rahmet, ailelerine sabır ve metanetler diliyorum” dedi.

Ceyhan Devlet Hastanesi ve Özel Çınar Hastanesi’ndeki doktor ve hemşireleri ziyaret eden Başkan Erdem, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayarak çiçek takdim etti. Hastanede bulunan hasta yakınları ile sohbet ederek, tedavi gören hastalara acil şifalar diledi.

Başkan Erdem, İlçe Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci ve ekibine ziyarette bulundu. Başarılı çalışmaları ve pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı Cebeci ve ekibine teşekkür eden Başkan Erdem, çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Erdem, “Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Salgın döneminde insanüstü bir gayretle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdem günün sonunda Ceyhan’da bulunan 112 istasyonlarını ziyaret etti. Ambulans içinde hastaneye ulaşana kadar hastalara acil müdahale yapan sağlık personeli ve Acil Tıp Teknisyenlerinin bayramını kutlayarak, hediye takdim etti.