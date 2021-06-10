banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Başkan Erdem: "Ceyhan’ı daha güzel yapacağız"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, muhtarları kabulünde, "Hep birlikte Ceyhan’ı daha güzel yapacağız" dedi.

ADANA 10.06.2021, 14:27
Başkan Erdem: "Ceyhan’ı daha güzel yapacağız"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, muhtarları kabulünde, "Hep birlikte Ceyhan’ı daha güzel yapacağız" dedi.

Başkan Erdem’i makamında ziyaret eden, Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ve mahalle muhtarları, mahallelerdeki problemleri dile getirdi. Yapılan görüşmede mahallelerdeki sorunların çözüme kavuşması için muhtarların taleplerini alan Başkanı Erdem, Ceyhan’ın sorunlarını en hızlı şekilde çözmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Erdem, "Ceyhan’ın sorunlarına, her mahallede sizlerle tespit ederek çözüm üretiyoruz. Amacımız Ceyhan’ı yaşanabilir güzel bir şehir yapmak. Bu konuda sizlerin görüşleri talepleri bizler için çok önemli. Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımızın yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Ben tüm muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte Ceyhan’ı daha güzel yapacağız” diye konuştu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık