Son Dakika
Başkan Erdem: "Ceyhan’da bozuk yol kalmayacak"
Ceyhan Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
ADANA 21.12.2020, 16:27
5
Ceyhan Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bozulan yolların onarımı için çalışmalar başlattı. Ekipler ilçe genelinde bozulan yolları önceden tespit ederek mahalle ve ara sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bazı mahallelerimizde bu çalışmalar biterken, diğer mahallelerimizde de halen devam ediyor. Her mahallemize eşit hizmet sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmasını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve Ceyhan’da bozuk yol kalmayacak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Altınordu
|14
|27
|5. Altay
|14
|26
|6. Giresunspor
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü