Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan’ın Osmaniye’ye bağlanacağı yönündeki iddiaları gündemine aldı. Başkan Erdem, "Ceyhan, Adana’nındır, öyle kalacaktır" dedi.

Başkan Erdem, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Ceyhan’ın başka bir şehre bağlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Ceyhan ve Yumurtalık’ın birbirini tamamlayan bir enerji bölgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, “Petrokimya Tesisi temeli atıldı. Organize Sanayi Bölgesi yapıldı. Yatırımlar gelmeye başladı. Ceyhan’ın işsizlik sorununun çözülmesini umut ediyoruz. Ceyhan ve Yumurtalık’ın başka bir ile bağlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Ceyhanlı Ceyhan’ına sahip çık” dedi.

Ceyhan ve Yumurtalık’ın Adana’dan başka bir yere gidemeyeceğini ifade eden Başkan Erdem, “Sivil toplum kuruluşları, odalar, siyasi partiler ve Ceyhan halkının Ceyhanımıza sahip çıkması çağrısında bulunuyorum. Adana’dan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremezler. Ceyhanlıyız, Adanalıyız, Allahın adamıyız. Ceyhan ve Adana bir aşktır. Ceyhan, Adana’nındır, öyle kalacaktır" diye konuştu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ceyhan Belediyesi bünyesinde gerçekleştirecekleri projeleri de açıklayan Başkan Erdem, Namık Kemal Mahallesi’nde amfi tiyatrosu bulunacak Kültür ve Sanat Meydanı, Yılankale’ye seyir tepeleri, kafeler yapacaklarını, tüm Türkiye’yi Yılankale’ye bekleyeceklerini vurguladı. Yarsuvat Mahallesi’nde kadınlar, gençler için çok amaçlı kültür merkezi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Bisiklet Evi’ni hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Erdem, belediyenin işleteceği Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi’nin de Ceyhan halkı için hizmete sunulacağını söyledi. Başkan Erdem, “Yılankale’den Ceyhan ve Adana’yı seyretme imkanı olacak. Kadınlar, gençler, çocuklar yaşam merkezinden, bisiklet evinden faydalanacak. Büyük üstad Yaşar Kemal’in adını taşıyan Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezimiz tamamlandığında ilçemize sosyokültürel alanda bir çok fayda sağlayacak. Ceyhanlılara şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.