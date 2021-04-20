Başkan Çetin’i duygulandıran bağış

Onur ve Defne Murioğlu kardeşler çok sevdikleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’le fotoğraf çektirmek için geldiklerinde örnek bir davranışa imza attılar. Murioğlu kardeşler evde fazla olan bir tableti ihtiyacı olan bir çocuğa verilmek üzere bağışladı.

Şeyda-Kenan Murioğlu çiftinin çocukları Onur ve Defne, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i çok sevdiklerini berterek, birlikte fotoğraf çektirmek istediklerini ailelerine bildirdiler. Bunun üzerine Şeyda-Kenan Murioğlu çifti randevu alarak çocuklarıyla birlikte Başkan Soner Çetin’i ziyarete geldi. 2. Sınıfa giden Onur ve 5. Sınıf öğrencisi Defne fotoğraf çektirirken çok mutlu olduklarını belirterek Başkan Soner Çetin’e teşekkür ettiler.

Onur ve Defne yanlarında getirdikleri evde fazla olan tableti ihtiyacı olan bir başka çocuğa verilmesi için bağışladı. Başkan Soner Çetin çocukların bu tavrı karşısında çok duygulandı. Başkan Çetin, “Bugün çok duygulandım. Sizler çok şanslı çocuklarsınız. Çünkü her ihtiyacınızı karşılayan bir anne babanız var. Bu imkanı bulamayan çocuklar var. Böyle duyarlı çocuklar yetiştirdiğiniz için sizleri de kutluyorum” dedi.

Baba Kenan Murioğlu da kendilerini kabul ettiği için Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti. Evde bir kullanılmayan bir televizyon bulunduğunu kaydeden Kenan Murioğlu, bunu da ihtiyaç sahibi bir aileye vermek istediklerini söyledi. Kenan Murioğlu yönlendirildiği Sosyal İşler Müdürlüğü’nde bu istediğini de gerçekleştirdi.