Başkan Çetin’den Adanaspor’a 750 bin TL

Başkan Çetin, turuncu-beyazlı kulübün kentin önemli bir değeri ve markası olduğunu ifade ederek, “Adanaspor A Takımı yıllarda belediyemize ait olan Osman Yereşen Tesislerini kullandı. Takımın Çatalan Tesislerine gitmesi üzerine Osman Yereşen Tesislerini şimdi Adanaspor’un alt yapısı kullanıyor. Tesislerin bakımı belediyemiz tarafından yapılıyor, diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Biz elimizden geldiğinde Adanaspor’un yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü Adanaspor bu kentin önemli bir değeri ve markasıdır” dedi.

Başkan Soner Çetin, Adanaspor’a 750 bin TL maddi destekte bulunarak yanlarında olduklarını bir kez daha gösterdiklerini belirterek, “Çatalan Tesislerinin bakım ve diğer giderlerine destek amacıyla yaptığımız bu yardım Adanaspor’a feda olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geldiği kadar Turuncu-Beyazlı takımın yanında olacağız. Adanaspor’un yeri Süper Ligdir. Adanaspor’un layık olduğu Süper Lige çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.