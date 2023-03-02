Başkan Çetin: "Meclisimiz bugün tarihi bir karar almıştır"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Yeni imara açılan bölgeler 3 ve 5 olacak. Ayrıca kolon kesme gibi bina güvenliğini tehdit eden yanlışların yapılmaması için asma ve çekme kat yapımını engelleyeceğiz.Meclisimiz bugün tarihi bir karar almıştır"dedi.

Çukurova Belediye Meclisinin Mart ayı toplantıları tarihi bir oturumla başladı. Çukurova Belediye Meclisi gündeme ek olarak önerilen madde meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Buna göre yapıların emsalinin değişmeksizin yüksekliklerinin sınırlandırılması, yeni yapılarda asma ve çekme kat yapılmasının yasaklanması, binalarda bodrum otoparkı ve zemin etüdü yapılmasının zorunlu olmasını kapsayan madde görüşüldü.

Amaçlarının vatandaşlara güvenli yaşam alanları oluşturmak olduğunu belirten Başkan Soner Çetin,“İmara yeni açtığımız Şambayadı-Kabasakal bölgesinde yükseklik sınırı getirmiştik. Şimdi bunu daha da sınırlandırıyoruz. O bölgede 5 kata kadar izin vereceğiz. İlçede çok az bölgede kalan 2.4 yoğunlukta ise en fazla 10 kat yapılabilecek. Yeni imara açılan bölgeler 3 ve 5 olacak. Ayrıca kolon kesme gibi bina güvenliğini tehdit eden yanlışların yapılmaması için asma ve çekme kat yapımını engelleyeceğiz. Bunun yanından almak istediğimiz bir başka önlem ise bodrum otoparklarını zorunlu hale getirmek ve bunun istisnalarına izin vermemek olacaktır. Zemin etüdü de zorunlu hale gelecek” dedi.

Gündem maddesi meclis üyelerinin tamamının onayı ile oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Meclisin komisyon kararını kabul etmesi halinde Çukurova Belediyesi konuyu en kısa sürede Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunacağı kaydedildi.

Çukurova Belediye Meclisinde maddenin kabulü dolayısıyla tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Soner Çetin, “Meclisimiz bugün tarihi bir karar almıştır. Amacımız vatandaşlarımıza güvenli yaşam alanları oluşturmaktır” şeklinde konuştu.