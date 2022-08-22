Başkan Çetin: "Çocuklarınız bize emanet"

Çukurova Belediyesi’nce hizmete açılan Atatürk Kız ve Erkek Öğrenci Evleri yeni dönem hazırlıklarını tamamladı, konuklarını bekliyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk Kız ve Erkek Öğrenci Evlerini ziyaret etti. Adana’daki üniversitelerde okuyacak öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir yurt yaptıklarını belirten Başkan Soner Çetin, odalarda denetim yaptı, kayıt için gelen öğrencilerin velileri ile sohbet etti.

Başkan Çetin, Atatürk Öğrenci Evlerine gelişinde önce yetkililerden yapılan çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Daha sonra odaları gezen ve herhangi bir eksik olup olmadığını kontrol eden Başkan Soner Çetin, çamaşırhane ve ütü odasında da denetimde bulundu.

Başkan Çetin bu sırada öğrenci evlerine kayıt yaptırmaya gelen öğrenci ve aileleriyle sohbet etti. Çukurova Üniversitesi’ni kazanan iki öğrencinin annesine yurdu nasıl bulduklarını soran Başkan Soner Çetin, olumlu yanıt alınca, “Merak etmeyin çocuklarınız burada bize emanet. Çocuklarınız yurtlarımızda kendilerini kendi evlerinde gibi hissedecekler” dedi.

Başkan Soner Çetin, öğrenci evlerinin açılışını CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığını anımsatarak, “Genel Başkanımız, öğrenci evlerimizle ilgili beğenisini, ‘İnsanın yeniden öğrenci olası geliyor’ sözleriyle ifade etmişti. Üniversite gençliğinin en büyük sorunu barınmadır. Bunun bilinciyle bu yurtları hizmete açtık. Velilerimizin göz arkada kalmasın. Çocukları bizlere emanet” şeklinde konuştu.

Atatürk Öğrenci Evlerinin öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olduğunu belirten Başkan Çetin, “Fiyatlarımız da özel yurtlara göre oldukça uygun. Daha ucuz olmasını isterdik ama ekonomik koşullar ortada. Yine de en uygun fiyatı belirlediğimizi düşünüyorum. Oldukça nezih bir ortamda öğrencilerimizin barınma sorununa çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.