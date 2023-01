Başkan Çetin: “Bu yolu kadınlarımızla el ele yürüyeceğiz”

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin Adana’da başlattığı siyaset okulunda konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, TBMM’de yeterli sayıda kadın milletvekili olmasını arzu ettiğini belirterek, “Kadınlarımızla yürüyecek çok yolumuz var. El ele çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (Ka.der) Adana’da düzenlediği siyaset okulunun açılışına katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen her partiden kadın siyasetçilere hitap eden Başkan Soner Çetin, “Ka.der’in zaten hem mensubu olmaktan, her bir kadın dostu belediye başkanı olmaktan çok memnun olduğumu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızla daha yürüyecek çok yolumuz var. El ele çalışmalarımız her zaman devam etti. Bundan sonra da sürecek, aynı şekilde, aynı anlayışla. Bir erkek belediye başkanı olup da Ka.der üyesi olmak da çok fazla bir insana nasip olmamıştı herhalde” ifadelerini kullandı.

“Bir gün bu mücadele başarıya kavuşacak”

Siyaset okulunun başarılı geçeceğine inandığını belirten Başkan Çetin, “Yani her yerde ama her yerde başta tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeterli sayıda kadın milletvekilimiz olmasını gerçekten çok arzu ediyorum. Belediyelerde, belediye başkanları içerisinde, örgütlerde yeterli sayıda kadın başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmasını, gerçekten yürekten arzu ediyoruz. İnşallah bir gün bu mücadele başarıya kavuşacak. Tabi liyakat birinci planda esas alınması gereken şeydir. Çok sayıda bu görevlere layık kadınlarımız olduğunu çok net biliyorum. Her yeri hak eden, her şeyin en güzelini hak eden kadın arkadaşlarımız var. Hem bu salonda bulunan hem de belki de burada bulunma fırsatı bulamayan çok sayıda kadın arkadaşımız var. Ben hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ama inanıyorum bu Ka.der başta olmak üzere bu şekilde yapılacak bir mücadele sonucunda günün birinde belki de erkeklerden çok daha fazla kadının yer aldığı bir Türkiye’ye de hep beraber ulaşırız diyorum. Hepinize tekrar üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Kadınlar siyasette daha etkin olmalı”

Bugüne kadar neler yapıldığına dair kısa bir tanıtım videosunun izletildiği Şirin Tekeli Siyaset Okulu’nun aday adayı olacak her kadının ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Derneğin Genel Başkanı Nuray Karaoğlu da, Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının Fransa, İsviçre, İtalya’dan önce elde edildiğine dikkat çekti.

Kadınlar kadar kadın haklarını savunan erkeklerin de kendileri için önemli olduğunu ifade eden Karaoğlu, “Artık, toplumda kadınların siyasette daha fazla yer almaları algısı yerleşti. Kadınlar siyasette olmalı. Kadınların siyasette daha fazla yer bulamaması erkeklerin koyduğu kotadandır. Sizler seçildiğinizde TBMM’de erkek egemen bir nesil ile mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Burada alacağınız eğitimle siyasetin kirli yüzünü görmenize yardımcı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Derneğin eski başkanı Şirin Tekeli adının verildiği siyaset okulunun açılışına Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in yanı sıra önceki dönem milletvekili Elif Doğan Türkmen, Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Azime Kocacık, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, Adana Şube Başkanı Zuhal Özbelli ve siyasi partilere mensup kadınlar katıldı. 4 gün sürecek eğitim için Türkiye’nin çeşitli illerinden değişik partilere mensup 56 kadın milletvekili aday adayı başvuruda bulundu.