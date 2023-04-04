Başkan Çetin : “Aldığımız önlemler yönetmelik hazırlanırken dikkate alınsın”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yeni deprem yönetmeliğinde fore kazık, bodrum otoparkı ve sismik izolatörün zorunlu hale getirilmesini, asma ve çekme katların yasaklanmasını istedi.

Çukurova Belediye Meclisinin Nisan ayı oturumu Soner Çetin başkanlığında yapıldı. Başkan Soner Çetin, gündem maddelerine geçilmeden önce yaptığı konuşmada deprem sürecini değerlendirdi.

Depremin ilk saatlerinde Çukurova’da yıkımların görülmesini garipsediklerini çünkü zemin yapı stoğu olarak Çukurova’nın daha güvenli olduğunu belirten Başkan Çetin, “Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde çalışmalar yapıldı ve tüm Çukurova ilçesi incelendi. Deprem Çukurova’da 6,7 büyüklüğünde hissedildi. Çünkü yüzeye yakın bir deprem olduğu için kayalık zeminde daha çok hissedildi. Diğer ilçelerde ise 5,1 ve 4,9 arasında hissedildi. Çukurova şu anda yıkılması gereken bina sayısı 78. Yani depremin en çok hissedildiği Çukurova depremden daha az etkilenmiş. Seyhan’da 280 ve gün geçtikçe artıyor. Yüreğir 302 bina, Sarıçam 105 bina, Ceyhan 312 bina, İmamoğlu’nda bile yıkılacak 76 bina var. Tufanbeyli ile 79 bina ile bizden fazla” dedi.

Tedbirlerimiz devam edecek

Yeni deprem yönetmeliği hazırlandığını belirten Çetin, “Çevre ve Şehircilik Bakanına çağrıda bulundum fore kazık zorunlu hale getirilsin, asma ve çekme katlar yasaklansın, sismik izolatör zorunla hale getirilsin, bodrum otoparkının istisnalarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Biz bu tedbirleri aldık. Bizim de depreme yönelik tedbirlerimiz araştırmalarımız devam ediyor ve edecek. Aldığımız önlemler yönetmelik hazırlanırken dikkate alınsın” diye konuştu.