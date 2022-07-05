Başkan Çay’dan "köpekler yok edildi" iddialarına tepki

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, gönüllü hayvan severlerin Akçatekir Yaylasında beslediği ve yaklaşık 400’e yakın köpeğin ortadan kaybolduğu iddiasına ilişkin sosyal medyada çıkan paylaşım ve haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Son birkaç gün içerisinde hayvan hakları koruyucuları ve gönüllü hayvan severler tarafından sosyal medyada, “Pozantı’da tüyler ürperten vahşet” başlığındaki paylaşım ve haberlerde yaklaşık 400 köpeğin ortadan kaybolduğu ve hatta yok edildiği ileri sürüldü.

Konuyla alakalı açıklama yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Köpeklerin toplatılması ya da yok edilmesiyle alakalı bir şey söz konusu değildir. Akçatekir Yaylasında bulunan köpekler Pozantı Belediyesi ekipleri tarafından toplanıp, Eskikonacık Mahallesi sınırlarındaki kısırlaştırma merkezimize getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırma işlemleri yapılıp tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakılıyor” dedi.

"Sıcaktan gölge yerlere gidiyorlar"

Konuyu araştırmak üzere bizzat ekip yönlendirdiğini belirten Başkan Çay, şunları kaydetti:

“Kış aylarında yiyecek bulamayan hayvanlar, Akçatekir’deki ana cadde üzerinde yoğunlaşarak yiyecek bulmaya çalışıyordu. Bu durum karşısında zaten Pozantı Belediyesi zabıta ekiplerimiz tarafından gerekli beslemeler yapılıyordu. Şimdi yaz aylarının gelmesi ve yaylacıların yoğunluk göstermesiyle ana cadde üzerindeki köpekler ara mahallelere yuvalandığını ve gün içerisindeki sıcak saatlerde hayvanların gölge yerlere gittiğini gözlemlemiş bulunmaktayız. Sosyal medyada çıkan asılsız ve mesnetsiz haberlerin hiçbirisi doğru değildir. Pozantı Belediyesi tarafından hiçbir canlı ve hiçbir hayvan katledilmemiştir, yok edilmemiştir. Hayvan hakları koruyucuları tarafından ellerinde hiçbir kanıt olmadan karalama niteliğinde yapılan “Tüyler ürperten vahşet” ya da “400 taneye yakın masum köpek yok edildi” başlıkları atarak paylaşım yapanları kınıyoruz.”