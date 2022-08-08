Başkan Çay: "Mustafa Çay’dan sadece hizmet adamı olur"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, hayvan hakları konusunda kendisine yapılan suçlamalara tepki göstererek, "Mustafa Çay’dan başka bir şey olmaz. Sadece ve sadece hizmet adamı olur" dedi.

Başkan Çay, Pozantı’da 400 adet köpeğin katledildiğini iddia ederek sosyal medyada yankı uyandırmaya çalışan hayvan severlere ’hodri meydan’ diyerek tepkilerini ortaya koyduklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Pozantı ülke gündemine, Twitter gündemine ’400 köpek nerede?’ diye oturdu. Ama ne Pozantı ve Akçatekir’de kaybolan bir köpek var, ne de bir tane köpeği katleden bir şerefsiz var. ’Hodri meydan’ dedik. Dediğimiz meydanlara çıkamadılar" ifadesini kullandı.

Kış aylarında, yılkı atlarına bile Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı’nın gönderdiği yulafları, işçisinin sırtında 1 metre karda besleme yaptığını hatırlatan Çay şöyle devam etti:

"İyi niyetle beslediğimiz, lokantalardan yağlı ekmekler toplayarak gücümüz nispetinde o mama ticareti yapanlara karşı mama desteği vermeyen bir Mustafa Çay’ım. Lakin suluklarını yerleştirerek, sadece 100 adet özel Pozantı Belediyesi logolu kedi evleri yaptırarak hayvan sevgimizi ortaya koyuyoruz. Hiç kimse insani bir sevgiyi, canlıya duyulan bir saygıyı kendine münasip görmemelidir. Biz insani yaklaşıyoruz ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile çok büyük bir mücadele verdik. Orman Bölge Müdürlüğü’nden 2 dönüm arazi kiraladık. Yerin düzenlemesini Pozantı Belediyesi yaptı. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü orayı tel örgüyle çevirdi, konteyner getirdi. Kısırlaştırma işlemi tıkır tıkır işliyor. Adana Tarım İl Müdürlüğü veterineri de kısırlaştırılmış hayvanların tedavisiyle ilgileniyor."

Pozantı Belediyesi’nden nemalanmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Başkan Çay, "Mustafa Çay’ın siyasi ifadeleri karşısında, ’bunu bir yerlerden yıpratırız’ diyenlerin karşılarında birikimleri olan bir Mustafa Çay var. Emniyet teşkilatına 18 yılını vermiş bir Mustafa Çay var. Elimde çok ciddi bilgiler var. Bunları savcılıklarla biz ortaya koyduk. Mustafa Çay’dan başka bir şey olmaz. Sadece ve sadece hizmet adamı olur. Biz Pozantı’ya hizmet etmeye, insanlara ve bütün canlıları sevmeye devam edeceğiz. Bununla ilgili farklı düşüncesi olanlara da hodri meydan dedik ve hodri meydan demeye devam edeceğiz” diye konuştu.