Başkan Çay: "Bu yanlıştan dönün"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana Büyükşehir Belediyesince ilçe merkezindeki eski Atatürk anıtının bulunduğu kavşağın yıkılıp yerine kent meydanı yapılacağını belirterek, "Aklın yolu birdir ve bu kent meydanı mantığı yanlıştır. Yanlıştan dönmek ise erdemdir" dedi.

Bir TV programı için İstanbul’da bulunan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın sosyal medya hesabından Adana Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çağrıda bulundu.

Pozantı Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Pozantı’nın 4 merkez mahallesine yönelişleri sağlayan ve 1981 yılında Atatürk’ün anısına o dönemki CHP’li Belediye Başkanı tarafından yaptırıllan Atatürk anıtı ve dönerli kavşağın, yeniden düzenleme adı altında çalışma başlatıldığını ifade eden Başkan Çay, "Herkesin iş yapmasına, yeniliğe saygılı ve açığız. Ancak hiç bir gözlem ve hesap yapılmadan mevcut kavşağı kent meydanı yapıyoruz tezi ile Pozantı trafiğini bir keşmekeşe mahkum etmek kimsenin haddi olmamalıdır. Dün Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanı Önder Aka’yı bizzat arayarak uyardım. İmar müdürüm projeyi ihaleyi yapan şube müdürünü bizzat aradı. İlçe Kaymakamımız Emrah Akduman’ı arayarak bilgilendirdim. Ana cadde bize ait ihalesini yaptık diyerek iş bilmez hallerini ortaya koyan, siyaset ile hizmeti birbirine karıştırıp ilçede kargaşaya çanak tutan CHP İlçe Başkanı Şenol Eroğlu’na soruyorum. Bu kadar tepkiye rağmen neden gerçeği görmek istemiyorsunuz? Siz Pozantı’da yaşayan biri olarak bu gerçekten haberdarken her aşamasında bulunduğunuz bu projeye bu haliyle nasıl olumlu bakıyor, vatandaşın tepkisini görmezden geliyorsunuz? İstanbul’a televizyon programı için geldim. Döndüğümde halen bu yanlıştan dönülmez ise uzlaşı kapılarını kapatan ve akla göre hareket etmeyenlere Pozantı Sivil Toplum Örgütleri ve halkımız ile gereken tepki ortaya konacaktır. Aklın yolu birdir ve bu kent meydanı mantığı yanlıştır. Yanlıştan dönmek ise erdemdir. Doğru adımı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.