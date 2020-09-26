Başkan Bilgili ve Kaymakam Gürçam, yangın sonrası yapılanları masaya yatırdı
AK PARTİ KOZAN İLÇE BAŞKANI YUSUF BİLGİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KOZAN KAYMAKAMI ŞAFAK GÜRÇAM’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
AK Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ı makamında ziyaret etti. Başkan Bilgili, yangın bölgesinde yapılan çalışmalar ve ilçe genelindeki hizmetlerle ilgili kaymakam Gürçam ile görüş alışverişinde bulundu.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili Kozan’da Kuyubeli Mahallesi başta olmak üzere 8 Mahalle’nin etkilendiği Kızılçam orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yapılan çalışmalar ve yardımlar hakkında ilçe Kaymakamı Şafak Gürçam ile bir araya geldi. Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, devlet vatandaş iş birliği ile yaraların hızla sarılmaya başlandığını belirterek bölgede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Başkan Bilgili, Kaymakam Gürçam’a özverili çalışmalar için teşekkür ederek ilçede ki yatım ve hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.
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