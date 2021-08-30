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Başkan Bilgili, “Tevazu, samimiyet ve gayretle millet için çalışıyoruz”

AK Parti Kozan İlçe Teşkilatı, yangın bölgelerinde vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek yaralarını sarmak için elinden geliyor.

ADANA 30.08.2021, 10:37
Başkan Bilgili, “Tevazu, samimiyet ve gayretle millet için çalışıyoruz”

AK Parti Kozan İlçe Teşkilatı, yangın bölgelerinde vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek yaralarını sarmak için elinden geliyor.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve kadın kolları üyeleri, yangınzede vatandaşları ilk günden bu yana yalnız bırakmadı. Yaşanan afetin ardından bölgede ilan edilen afet sonrası yaraların sarılması için çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

AFAD, Kızılay ve Kozan Kaymakamlığı başta olmak üzere bölgede eksikliklerin giderilmesi üzerine çalışma yapılırken son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik vatandaşlar ile bir araya geldi. Devlete dualar eden vatandaşlar ve çocuklar, Ömer Çelik ve AK Partili heyete teşekkür etti. Samimiyet fotoğraflara yansırken yangınzede vatandaşlar evlerine kavuşacakları günü beklediklerini kaydetti. AK Parti Yusuf Bilgili, bölgede çalışmaların hızla sürdüğünü ifade ederek “Tevazuuyla, Samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket” anlayışı ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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