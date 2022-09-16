Başkan Akay ve Topuz tabiat parkında çöp topladı

Seyhan Belediye Başkan Akif Kemal Akay ve Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz gençlerle birlikte Karataş Kumluk Tabiat Parkı’nda çöp topladı.

“15 Eylül Dünya Temizlik Günü”nde toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, belediye bürokratları, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençlerle birlikte Karataş Kumluk Tabiat Parkı’nda çöp topladılar.

Kumluk Tabiat Parkı’ndaki etkinliğe Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de katılarak destek verdi.

Etkinlikle toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıştıklarına dile getiren Başkan Akay, temizliğin önemini vurguladı. Canlıların üzerinde yaşadığı dünyanın temizlik konusunda çok ciddi sorunları olduğuna işaret etti.

Başkan Akay, “Bu sıkıntıların giderilmesi lazım. Öncelikle kirliliği meydana gelmeden önlememiz, bize her tür nimeti sunan doğayı kirletmememiz gerekiyor. Çünkü kirlettiğimiz dünyada ne sağlıklı ne de mutlu yaşayabilmemiz mümkün değil. Ayrıca kirliliği temizlemek için de çok ciddi oranda enerji ve kaynak kullanmak zorunda kalıyoruz. Yapmamız gereken en önemli şey çevreyi, doğayı kirletmemek, temiz tutmak” diye konuştu.