Başkan Akay, vatandaşlarla birlikte çöp topladı
SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI AKİF KEMAL AKAY, DÜNYA ÇÖP TOPLAMA VE TEMİZLİK GÜNÜ’NDE FARKINDALIK OLUŞUMUNA KATKI VERMEK AMACIYLA, MECLİS ÜYELERİ, BELEDİYE BÜROKRATLARI, MUHTARLAR VE GÖNÜLLÜ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü’nde farkındalık oluşumuna katkı vermek amacıyla, meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve gönüllü vatandaşlarla birlikte çöp topladı.
“Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü”nde Bahçeşehir Mahallesinde gerçekleştirilen “Çöp Toplama Etkinliği”ne katılım yoğun oldu. Başkan Akay ve beraberindekiler, mahallede, sokaklarda ve açık alanda çöp topladı. Hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde çevreye duyarlılık mesajı verildi.
Vatandaşlardan çevreye duyarlı olmalarını beklediklerini ifade eden Başkan Akay, “Dünya Çöp Toplama Günü nedeniyle biz de meclis üyelerimiz ve gönüllülerle birlikte konuya dikkat çekmek amacıyla bizzat çöp topladık. Pandemi nedeniyle hijyen kurallarına uymak kadar temiz çevre de çok önemli hale geldi. Belediye ekiplerimiz bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Ancak bireylerin de hijyen kurallarına uydukları gibi, temiz bir çevre oluşumuna katkı vermeleri gerekiyor. Bizim her zaman dile getirdiğimiz gibi ‘temiz bir çevre için haydi hep beraber temizleyelim’ diyor, halkımızın katkılarını bekliyoruz” dedi.
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