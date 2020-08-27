Başkan Akay: "Spor kötü alışkanlıkların düşmanıdır"
SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI AKİF KEMAL AKAY, SEYHAN BELEDİYESİ SPOR OKULU’NU ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU.
Seyhan Belediyesi Spor Okulu’nda sıkı tempoda devam eden çalışmalarda geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi Spor Okulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Akay, belediyeye ait spor tesislerinde, futbol, hentbol, voleybol, satranç ve tenis branşlarında başarılı gençleri belirleyip gelecekte iyi konuma getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Gençlerimizi ziyaret ederek çalışmalarını yakından görmek istedik. Ortaya koymuş oldular hırs ve azim bizleri son derece mutlu etmiştir. Spor, başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıkların en büyük düşmanıdır. Gençlerimizi spor alanlarına çekerek kötülüklerden uzaklaştırıp gelecekte iyi bir birey olmaları adına üzerimize düşen hassasiyeti göstereceğiz. Hocalarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.
Seyhan Belediyesi tarafından organize edilen spor okulları çalışmaları, Şakirpaşa Spor Tesisi, Gürselpaşa Tenis Kortu, Gürselpaşa Halı Saha, Bahçeşehir Spor Tesisi ve Füze Selami Spor Tesisleri’nde gerçekleşiyor.
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