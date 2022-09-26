Başkan Akay: "Önceliğimiz sizleri memnun etmek"

Seyhan Belediyesi’nin yenilediği Yenibey Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı, mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği törenle hizmete açıldı.

Yenibey Çocuk ve Dinlenme Parkı’nın açılış töreni, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve il yöneticileri, İl Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan, CHP Seyhan Kadın Kolları Başkanı Dilek Özcan, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende Seyhan Belediyesine ve Başkan Akif Kemal Akay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yenibey Mahallesi Muhtarı İsmail Tilhe, “Halkın sokağında, sofrasında, yollarında, gecesinde, gündüzünde, parklarında nereye bakarsınız Akif Kemal Akay başkanımız var. Bu anlamda bu parkı bize kazandırdığı için sevgili başkanım Akif Kemal Akay’a teşekkür ediyorum” dedi.

CHP’li belediyelerin insanların nefes alabileceği, çocukların güven içinde oyun oynayabileceği, eğlenebileceği parkları ve yeşil alanları kentlere kazandırdığının altını çizen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’de “Akif abimizde Seyhan’da aynı anlayışla hareket ediyor. Duyuyorum çok mutlu oluyorum. Aslında belki de tarih boyunca bir parkla tanışmamış mahallelerimize bile yeni yeni parklar yapıyor. İşte görüyorum çocuklarımız ne kadar güzel eğleniyor orada. Ne yapıyorsak, düşünüyorsak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için uğraşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Belediyelerin beşikten mezara insanların ihtiyacı olan her şeyi karşılayan kurumlar olduğunun altını çizen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kıt imkanlarla halka en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Akay, “Bizim önceliğimiz özellikle sosyal belediyecilik anlamında sizleri memnun etmek, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak, eksikliklerinizi gidermek. İşte bu mahallede de çok ciddi bir eksiklik söz konusuydu. Öncelikle burada SEYMER binasının büyütülmesi ve arkasından çok kısıtlı şekilde hizmet gören parkın yenilenmesi bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi oldu” şeklinde konuştu.

Akay’dan Yenibey halkına müjde

Parkın yenilenmesi konusunda katkılarından dolayı ilgili kurumuna teşekkür eden Başkan Akay, mahalle halkına yeni bir hizmet alanı müjdesi de verdi:

“Buradan 100-150 metre mesafede bir belediye hizmet alanını daha sunmaya çalışacağız. İmar problemini çözdüğümüz anda özellikle eğitim alanında hizmet vermeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. En yakın zamanda birlikte bu hazzı tekrar yaşayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek park hizmete açıldı.