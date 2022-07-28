Başkan Akay: "En düşük işçi maaşı 7 bin TL’nin üzerinde olacak"

Özel bir TV kanalında yayınlanan programa katılan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye hizmetlerini anlattı, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde çalışan personel için de “emeğe saygı” vurgusu yaptı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından belediye işçilerinin maaşları konusunda değerlendirme yapan Başkan Akay, açlık sınırının 6 bin lira dolaylarında, asgari ücretin de 5 bin 500 TL olduğunu söyledi.

Emeğin en yüce değer olduğuna vurgu yapan Başkan Akay, “Seyhanlıya yapılan hizmeti, belediyede çalışanlar, yani emek verenler yapıyor. Emek verenleri de düşünmek zorundayız. Bugün Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı 6 bin lirayı aşmış durumda. Piyasaya baktığımızda da vereceğimiz ücretin bu rakamın üzerinde olma mecburiyeti olduğunu görüyoruz. Bu nedenle belediyede çalışan personelin en düşük ücretinin en az 7 bin liranın üzerinde olacağını söyleyebiliriz” dedi.