Başkan Akay: "Birlikte çalışmak zorundayız"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Türkiye’nin de dünyanın da sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve bu dönemin koşulları nedeniyle görev yapmanın oldukça zorlaştığını belirterek, "İmkansızlıklar sırasında biraz daha planlı, programlı çalışma mecburiyetimiz var" dedi.

Başkan Akay, Selman-ı Pak Kültür Merkezi’nde Seyhan ilçesinin kırsal mahallelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Türkiye’nin de dünyanın da sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve bu dönemin koşulları nedeniyle görev yapmanın oldukça zorlaştığını belirten Başkan Akay, sunulan hizmetlerin maliyetlerin birçoğunda dört kata varan artış yaşandığını kaydetti. Tüm belediye başkanlarının benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Akay, “ İmkansızlıklar sırasında biraz daha planlı, programlı çalışma mecburiyetimiz var. Bu şekilde yaparsak sıkıntıları daha az yaşarız, çok daha rahat ederiz” dedi.

Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin neden olduğu olumsuzlukların, Seyhan Belediyesi’ni de çok fazla etkilendiğini aktaran Başkan Akay, “Asfaltın fiyatını dört katına çıktı. Demir fiyatı asfalttan daha fazla arttı. 3-3,5 aydır ihalelere teklif verilmiyor. Farklı yerlerde yapmayı planladığımız muhtarlık binaları vardı ama hiçbirine teklif alamadık. Bunu maalesef yaşıyoruz ve bir süre daha yaşayacağız” diye konuştu.

"Planlı programlı çalışma zorundayız"

Kentin sorunlarının çözülebilmesi için kaynakların doğru kullanılmasının ve hizmetlerin öncelik sırası belirlenerek gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Akay, planlı ve programlı çalışmanın zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Karmaşanın önlenmesi ve belirlenen program dahilinde hizmetlerin hızlıca gerçekleştirilebilmesi için mahallelerdeki sorunların muhtarlıklarda toplanmasının önemine değinen Başkan Akay, “Bunlar bir yerde toplanırsa, ne iş yapacağımızı, hangi sırada yapacağımızı görme şansına sahip oluruz. İmkansızlıklar sırasında biraz daha planlı, programlı çalışma mecburiyetimiz var. Bu şekilde yaparsak sıkıntıları daha az yaşarız, çok daha rahat ederiz” diye konuştu.

Kurumlar arası koordinasyonun ve veri akışının önemini de vurgulayan Başkan Akay, şöyle konuştu:

“Şu anda paranın da ötesinde malzeme alamıyoruz. Diğer belediye başkanlarımız da benzer sorunları yaşıyor. Ama biz bunu aşarız. Birlikte çalışmayla aşacağız. Belediye asfalt döktükten iki gün sonra başka bir kurumun gelip o asfaltı kazması kısıtlı olan kaynakların heba olmasına neden oluyor. Bu tür sorunların önüne geçip, hep birlikte, bir koordinasyon içerisinde bu zor günleri aşacağız.”