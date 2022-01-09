banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş "sözlü izin" kararı

Başkan Akay açıkladı: “Kent meydanı Büyükşehir’e devrediliyor”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kent meydanı projesinde kullanılacak alanların tamamlandığını belirterek, “İmzalanacak protokol ile projeyi Büyükşehir Belediyesine devredeceğiz” dedi.

ADANA 09.01.2022, 12:59
Başkan Akay açıkladı: “Kent meydanı Büyükşehir’e devrediliyor”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kent meydanı projesinde kullanılacak alanların tamamlandığını belirterek, “İmzalanacak protokol ile projeyi Büyükşehir Belediyesine devredeceğiz” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adana’da görev yapan basın emekçileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleşen buluşmada basın emekçileri ile kuruluşlarının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Başkan Akay, Seyhan Belediyesi olarak her zaman gazetecilerin ve basının yanında yer almaya çalıştıklarını vurguladı. Basının dördüncü güç olarak bilindiğini anımsatan Başkan Akay, “Gerçekten dördüncü güce ihtiyaç var. Yasama, yürütme, yargıyı denetleyecek; bunların yanlışlarını, bunların gittiği durumu anlatacak organ basın” dedi.

Yerel basına desteğimiz devam edecek

Basın kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini aktaran Akay, “Elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Yerel basının önemini biliyoruz daha da önemli olması için çaba harcıyoruz. Sıkıntıların süreç içerisinde biran önce giderilmesi dileğiyle 10 Ocak’ı kutluyorum. Umuyorum bu kutlamalar gerçek bayram niteliğinde olur” diye konuştu.

Göreve seçildikleri günden bu yana hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Akay, şöyle konuştu:

“Geride kalan bin günlük görev süremizde öncelikle Zeydan Başkan döneminde başlanan hizmetleri tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduk. Bu süreçte ne yazık ki tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisi ortaya çıktı. Bu dönemde Seyhan Belediyesi’ni üreten bir belediye haline getirdik. İhtiyacımız olan boyayı kurduğumuz atölyede üretmeye başladık. Dikimevimizde hem kendi işçilerimizin hem başka belediyelerin iş kıyafetlerini üretiyoruz. Kompost tesisimizde başta Pazar artıklarını olmak üzere organik atıkları komposta dönüştürüyoruz. Kadın Dayanışma Merkezi’mizde uygulanan projeler doğrultusunda kadınlar kolonya, sabun, seramik ürünleri üretiyor. Adana’nın ilk birinci sınıf atık getirme merkezini Seyhan’da kurduk. 11 mahallemizde kurduğumuz Bilgi Evleri’nde gençlerimiz bilgisayar ve sınırsız internet olanağından ücretsiz olarak yararlanıyor, sosyal aktivitelerle sosyalleşebiliyorlar. Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sera Projesi ile Adana’da ilk defa zencefil ve zerdeçal üretmeye başladık. Bu hafta hasadını yapacağız. Milyonlarca lira tutarında döviz ödediğimiz zencefil ve zerdeçalı artık biz üretiyoruz.”

Gençlere dijital teknoloji öğretiliyor

Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezi’nde Çukurova Üniversitesi ile birlikte gençlere dijital teknolojinin öğretilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akay, “Burada başlayan çalışmaların sonucunda Belediyemiz Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Bir İnovasyon Merkezimiz var. Burada kendi bilgisayarımızı kendimiz yapıyoruz. Öğrenciler Bilgi Evlerinde bu bilgisayarları kullanıyorlar. Karayusuflu Mahallemizde kurduğumuz modern mandıramız işler vaziyette. Hizmete girebilmesi için gerekli izinlerden sadece bir tanesi kaldı. O izin geldiği anda hizmete başlayacak. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak sosyal yardım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Selman-ı Pak Kültür Merkezi’ndeki BM kaynaklarıyla günlük kapasitesi 10 bin kişinin üzerinde olan aşevimiz hizmete girdi. 11 ayrı noktada aşevlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza günlük 2 binin üzerinde sıcak yemek ikram ediyoruz. Engelsiz Taksi uygulamasını başlattık. Evde bakım hizmetlerimiz sürüyor. Yurttaşlarımızın bağışladığı eski ev eşyalarını mobilyacılarımız ve döşemecilerimiz onardıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyoruz. 100’ün üzerinde ev tamir ettik. Spor tesislerimizde gençlerimize farklı branşlarda spor eğitimi vererek, spor yapan genç sayısını artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kent meydanı büyükşehir belediyesine devrediliyor

Kent Meydanı’nın Adana Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığını aktaran Başkan Akay, “Kent Meydanında kullanılacak alanlar tamamlandı. Tapu Kadastro Müdürlüğü taşınıp faaliyetlerine başladı. Sadece yurt binası olarak düşünülen yerde fonksiyon değişikliği olabileceği düşüncesiyle bekleniyor. Büyükşehir Belediyesinin, Saydam ve Obalar Caddesindeki değişikliklerini tamamlamak üzere teşebbüsü oldu. Yaptığımız görüşmelerde anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde imzalanacak protokol ile projeyi Büyükşehir Belediyesine devredeceğiz. Biz de Seyhan Belediyesi olarak çevre düzenlemesini yapacağız” şeklinde konuştu.

Yeni ve işlevsel projeler hayata geçirilecek

Önümüzdeki süreçte yeni ve işlevsel hizmetleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Akay, yeni projelerle ilgili şunları söyledi:

“Eski İstasyan/Lezzzet İstasyonunun projesi hazırlandı. Geçen bir yıllık zaman zarfında Devlet Demiryolları aradaki bir alanın kamulaştırılması konusunda bize bir türlü cevap vermedi. Artık onu beklemeyeceğiz ve aradan bir yol açarak kendimiz bu projeye devam edeceğiz. Kuyumcular Mahallesinde 120 dönüm büyüklüğündeki yer 10 gün önce belediyemize tahsis edildi. Orada aromatik bitki üretim alanı kuruyoruz. Tarım alanında mevsimlik çiçeklerimizi kendimiz yetiştireceğiz. Çiçeklerin ekime başladık. Mıdık’ta bir ‘Macera Parkı’ yapma girişimimiz var. Gürselpaşa’da bir engelsiz park oluşturmaya çalışıyoruz. Projesi hazır olan engelsiz bir köy oluşturacağız. Engelsiz olimpiyatlarının da yapılacağı bir alan haline getirilecek. Yine Gürselpaşa’ya bir Alzheimer Merkezi kazandırmak için çalışıyoruz. Çırçır Fabrikasının sanat merkezi haline getirilmesi konusunda proje tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. Trafik parkımız var. Projesi hazır. Parkımız içerisinde bir maden müzesi yapma çabamız var. Bunun da projeleri hazır. Önümüzdeki dönem yeni ve işlevsel, mümkün olduğu kadar tasarrufa da uyarak işler yapma dönemi olacak. İnşallah hep birlikte Adana’mıza layık bir noktaya ulaşırız.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 40
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Alanyaspor 20 29
9. Beşiktaş 19 28
10. Sivasspor 20 27
11. Galatasaray 20 27
12. Karagümrük 20 27
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 19 24
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Adanaspor 19 29
7. Istanbulspor 19 28
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 19 23
13. Menemenspor 19 22
14. Altinordu 18 22
15. Boluspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11