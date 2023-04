Başkan Akay: "4 yılda 520 bin ton sıcak asfalt döktük"

Depremlerin ardından ertelenen asfaltlama çalışmalarına tekrar başladıklarını aktaran Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 4 yılda 520 bin ton sıcak asfalt döktüklerini söyledi.

Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 6 Şubat’ta meydana gelen ve Adana’yı da vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelenen asfaltlama çalışmalarına yeniden başladı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ihtiyaç önceliğine göre yapılan program çerçevesinde asfalt serim, bakım ve sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, maksatlarının Seyhan’da bozuk yolun kalmaması olduğunu kaydetti.

Sarıhamzalı Mahallesi’nde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akay, Seyhan’ın 96 mahallesinde ihtiyaç duyulan her sokakta asfalt serimi, bakımı ve sağlıklaştırma çalışmasını yapacaklarını değinerek," Önce yağmur ve kış şartları arkasından da maalesef deprem dönemini yaşadık. Deprem nedeniyle asfalt çalışmalarımıza ara verip, iş makinelerimiz ve ekiplerimizle birlikte depremin yıkıma uğrattığı bölgelerdeki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Yaraların sarılması noktasında dayanışma çalışmalarımızı sürdürürken, ara verdiğimiz asfalt çalışmalarına da yeniden başladık. Bugün Sarıhamzalı Mahallemizdeyiz. 4 yılda 520 bin ton sıcak asfalt döktük. Yıl sonuna kadar yoğun bir çalışmamız olacak. Amacımız Seyhan’da bozuk yolun kalmaması. Tüm arkadaşlarımız, bu maksatla ciddi bir çalışma içerisinde. Hemen her mahalleye, her alana girme durumundayız” dedi.

Asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıhamzalı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akbaş, “Başta başkanıma, Fen İşleri Müdürümüze, ekip arkadaşlarımıza, saha şeflerimize ben hepsine teşekkür ediyorum. Ben çalışmalarından dolayı bugüne kadar hiç bizi incitmediler. Ne dediysek koştular. Allah razı olsun kendilerinden” diye konuştu.