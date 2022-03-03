Başcı, Avrupa Güreş Şampiyonasında görev yapacak

Uluslararası Güreş Hakemi Hüseyin Başcı, U 23 Avrupa Güreş Şampiyonasında görev yapacak.

7-13 Mart 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde yapılacak olan Serbest, Greko-Romen, Kadınlar U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türk hakemleri de düdük çalacak. Türkiye’den Uluslararası 1. Kategori hakemler Hüseyin Başçı, İsmail Eker ve Serkan Topbaş’ın da görev yapacağı şampiyonaya her üç stilde de Türkiye tam takım katılacak.

Uluslararası Güreş Hakemi Hüseyin Başçı, Avrupa Şampiyonasında görev almaktan onur duyduğunu belirterek, "Bizler hakem olarak, sporcularımız da madalya almak için ter dökecekler. Önemli olan Türkiye’nin başarısıdır. Sporcularımıza başarılar dilerken, hakem olarak bizlerin hatasız ve yüksek performansla şampiyonayı tamamlamak hedefimiz olacaktır” dedi.