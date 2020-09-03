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Balcalı Hastanesinin yeni başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz oldu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE PROF. DR. HASAN MURAT GÜNDÜZ GETİRİLDİ.

ADANA 03.09.2020, 09:36
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Balcalı Hastanesinin yeni başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz oldu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz getirildi.

Yaklaşık iki yıldan bu yana başhekimlik görevini sürdüren Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, başhekimlik görevini Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz’e devretti.

Törende Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz’e yeni görevinde başarılar diledi ve bundan sonraki süreçte de Balcalı ailesi çatısı altında her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Başhekim Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz de bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Tamer Cevat İnal ve başhekim yardımcılarına teşekkür ederek, yeni yönetim olarak yapılan çalışmaları daha da ileriye taşımak adına var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi. Gündüz, Balcalı Hastanesi’nin sadece Adana ve bölgesi değil Türkiye genelinde talep gören bir sağlık kuruluşu olduğuna dikkati çekerek Balcalı markasının değerini sağlık alanında daha da ileriye taşımanın başlıca hedefleri olduğuna vurgu yaptı. Gerek Covid-19 pandemisiyle mücadele, gerekse sağlık alanın da ki diğer sıkıntıları da aşma noktasında yoğun bir temponun kendilerini beklediğine işaret eden Gündüz, bu amaçla çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Devir teslim töreninin ardından Başhekim Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz ve eski Başhekim Prof. Dr. Tamer Cevat İnal bir süre görüş alışverişinde bulundular.

Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz Kimdir?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Gündüz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini aldı. 1999 yılından bu yana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı’nda, Yoğun Bakım Konsültanlığı ile Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Yanık Ünitesi, Diş Hekimliği Cerrahi ve Pedodonti bilim alanlarında Anestezi Konsültanlığı görevini aralıksız sürdürdü ve değişik zamanlarda, Kulak Burun Boğaz ve Beyin Cerrahisi Anestezi Konsültanlığı görevlerinde bulundu. 2006-2010 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve 2010-2014 yılları arasında Sağlık Hizmetleri ÇÜ Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Gündüz, 2016-2020 yılları arasında aynı Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı ve Yüksekokul yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. 2017 yılından itibaren ve halen Çukurova Üniversitesi Girişimsel Olmayan İşlemler Etik Kurul Üyesidir. 2016-2017 yılları arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017-2020 yılları arasında ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yoğun Bakımların kurulma aşamasında konsültan olarak görev yaptı. 2020 yılında Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliğine getirildi ve bu görevine devam etmektedir.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Gündüz, İngilizce bilmektedir.

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